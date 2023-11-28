MEB ile TÜBİTAK arasında iş birliği

İmzalanan protokol ile KKTC üniversitelerinde görev alan akademisyenlere, TÜBİTAK’ın tüm projelerine katılma imkânı sağlandı, ayrıca KKTC’de öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri, TÜBİTAK’ın düzenlediği Araştırma Projeleri yarışmalarına ve Bilim Olimpiyatları programlarına katılabilecek

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile değerlendirme toplantısı yaptı.

MEB Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, imzalanan protokol ile KKTC üniversitelerinde görev alan akademisyenlere, TÜBİTAK’ın tüm projelerine katılma imkânı sağlandığını söyledi.

Çavuşoğlu gerçekleştirilen görüşmelerde yeni kazanımlar elde ettiklerini de belirterek, KKTC’de öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin, TÜBİTAK’ın düzenlediği Araştırma Projeleri yarışmalarına ve Bilim Olimpiyatları programlarına katılabileceğine vurgu yaptı.

Bakanlıkta düzenlenen toplantıda, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Ömer Cihan ve Üniversite Rektörleri de hazır bulundu.



Çavuşoğlu



Çavuşoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Ankara’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Ekim ayında bir protokol imzaladıklarını ve bu protokolün KKTC'deki üniversitelerin ve akademisyenlerin TÜBİTAK havuzu içerisinde bulunan projelere dahil edilmesini kapsadığını söyledi.

Başkan Hasan Mandal’ın ve Türkiye’de bulunan diğer yetkililerin KKTC üniversitelerinin bu alanda yarışmasına olanak sağlamak için büyük bir katkı koyduklarını ifade eden Çavuşoğlu, verilen destekten ötürü teşekkür etti.

Ziyareti kapsamında TÜBİTAK Başkanı Mandal ile bir dizi görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Çavuşoğlu, proje katılımlarının 2024 yılında hayata geçmesi ve engellerin ortadan kaldırılması adına rektörler ve akademisyenler ile bir değerlendirme toplantısı yaptıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, projelerin ödüllendirilmesi noktasında KEİ ofisinin başlangıç bütçesi olarak 20 Milyon TL’lik bir bütçe ayırdığını kaydederek, “Akademisyenlerimizin, üretecekleri projelerle birlikte ülkemizin ve üniversitelerimiz tanıtılmasına büyük bir tesir edeceğini düşünüyorum.” dedi.

Bu anlamda, akademisyenler ve rektörler ile birlikte çok büyük bir heyecan duyduklarını ifade eden ve mevcut iş birliğini daha da geliştirerek, üniversiteler için attıkları adımların ortaokul ve liselere de yayılmasını sağlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmelerde aldıkları kararlar doğrultusunda, KKTC’de öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerinin, TÜBİTAK’ın düzenlediği Araştırma Projeleri yaraşmalarına ve Bilim Olimpiyatları programlarına katılabilmesinin önünü açtıklarının altını çizdi.

Konuşmasının sonunda, Kıbrıs Türkü’ne ve gençliğine her türlü katkıyı yapma noktasında, Anavatan Türkiye'nin büyük bir özveriyle tüm imkânlarını kullandırdığına vurgu yapan Çavuşoğlu, desteğinden ötürü başta TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a, TÜBİTAK'a ve tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.



-Mandal



TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da konuşmasında KKTC’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, daveti dolayısıyla Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Mandal, var olan mevcut protokolü güçlendirerek Ekim ayında yeni bir protokol imzaladıklarını ve bu protokolün nasıl gerçekleşeceğini ele aldıkları yoğun bir toplantı programını geride bıraktıklarına dikkat çekti.

“Bizler için KKTC’nin en önemli vasfı, eğitim misyonunu yerine getiren bir gücünün olmasıdır.” ifadelerini kullanan Mandal, üniversitelerin dünya ile rekabet edebilmesi için eğitim ve araştırmayı bütünsel hale getirmesi ve araştırmaların çıktısını eğitime yansıtması gerektiğine dikkat çekti.

Bu doğrultuda, KKTC’nin en kuvvetli yönü olan eğitimi daha rekabetçi bir ortamda tutabilmesi ve araştırma süreçlerinin güçlendirilmesi için birtakım görüşmeler yaptıklarını dile getiren Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da takipçisi oldukları bir sürecin icrası noktasında üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini söyledi.

Mandal, konuşmasının sonunda Türkiye’deki araştırmacılara sunulan proje destek imkânlarını, KKTC üniversitelerinde bulunan araştırmacılara sunmanın son aşamasını konuştuklarını belirterek, protokolün her iki ülke için hayırlı olmasını diledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, temasları doğrultusunda ayrıca Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde akademisyenlere yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

