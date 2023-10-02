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“LAÜ’de “En İyi Projeler” etkinliği yapıldı

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“LAÜ’de “En İyi Projeler” etkinliği yapıldı
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi tarafından başlatılan “En İyi Projeler” etkinliği başarı ile yapıldı.
Mimarlık ve İç Mimarlık tasarım atölyelerinde üretilen en iyi projelerin yapıldığı organizasyon ile ilgili bilgi veren Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ şu ifadelere yer verdi; Günümüzde insan olumsuzluklar hakkında spekülasyon yapmakla daha çok ilgileniyor. Maalesef hataları ve başarısızlıkları eleştirmek daha yaygın. İnsan beyni, olumsuz deneyimlere veya etkileşimlere olumlu olanlardan daha fazla ağırlık verme yönünde doğal bir eğilime sahiptir. Psikologlar buna olumsuzluk yanlılığı adını veriyor. Psikolog ve yazar Rick Hanson, "Beynimiz kötü şeyleri tespit edecek ve tehdide odaklanacak şekilde programlanmıştır" diyor. Bu alışkanlıkta iyilik ve başarı da gözden kaçırılıyor ya da fark edilmiyor. LAÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde geleneksel hale gelen “En İyi Projeler” organizasyonu, 2018 yılında iyiyi takdir etme, başarıyı onurlandırma düşüncesi ile yola çıktı.
Organizasyonun, prensip olarak tasarım stüdyolarında oluşturulan “A” notu alan projeleri ödüllendirmek amacıyla düzenlendiğini ifade eden Uluğ, son 5 yılda 8 kez düzenlenen etkinlikte öğrenciler tarafından 72 projenin sunulduğunu belirtti. Uluğ, bu başarılı sunumların yanı sıra, en iyi proje organizasyonunun, başarılı projeleri ve öğrencileri onurlandırmak, kaliteli tasarım projelerinin öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında paylaşılacağı profesyonel bir ortamın sağlanması ve sürdürülmesi, öğrencilerin projelerini resmi ve kamusal ortamda sunmalarını ve tartışmalarını teşvik etmek, öğrencilerin tasarım sürecini teşvik etmek amacıyla rekabet ortamı oluşturmak, LAÜ Mimarlık Fakültesi'nin başarılı stüdyo projelerinin kapsamlı bir arşivini oluşturarak gelecek nesillere hafıza bırakmak hedefini taşıdığını dile getirdi.

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