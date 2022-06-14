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LAÜ yerel gruplarla coştu

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LAÜ yerel gruplarla coştu
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “Yaza Merhaba Festivali” kapsamında 13 Haziran 2022 tarihinde konser gecesi düzenlenlendi.

Konser gecesi kapsamında KKTC’nin sevilen sanatçılarından Osman Tuğsal, Grup Rast, Ahmet Evan LAÜ’de sahne aldı.

LAÜ kampüsünde 20:30’da başlayan konserlerde yerel sanatçılar müzikseverlere birbirinden güzel parçalar seslendirdi.



 
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