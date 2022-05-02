banner762
banner815
Chagla Car Care Sprint Rallisi’ni Bilgimerler kazandı
Chagla Car Care Sprint Rallisi’ni Bilgimerler kazandı
53 0
Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi bugün sona eriyor
Kıbrıs İpek Koza Festivali’nin 17’ncisi bugün sona eriyor
8 0
 
Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı
Bekirpaşa Lisesi’nde ‘Meslek Keşfi’ etkinliği yapıldı
23 0
Gençler Birliği deplasmanda galip
Gençler Birliği deplasmanda galip
12 0
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
Faturalara yüzde 30 indirim geldi
63 0
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
ÜNİLİG’de şampiyon RDÜ
19 0
Leventspor kızları finale yürüyor
Leventspor kızları finale yürüyor
21 0
banner797
banner794

LAÜ öğrencilerinden Lefke turu

banner476

LAÜ Gastronomi Kulübü tarafından“Adım Adım Lefke Turu ve Ceviz Macunu Tadım”’etkinliği düzenlendi

banner825
LAÜ öğrencilerinden Lefke turu
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’ne bağlı Gastronomi Kulübü tarafından “Adım Adım Lefke Turu ve Ceviz Macunu Tadım” etkinliği düzenlendi.
Gastronomi Kulübü’nün gerçekleştirdiği ve farklı bölümlerin de katılım sağladığı etkinliğin Lefke turu bölümünü bölge Turziminin önemli isimlerinden, Turzim Rehberi Hasan Karlıtaş yaptı. Etkinlikte ceviz macunu ve bölgede yapılan diğer yerel macun çeşitleri Lefke Çevre Derneği binasında öğrencilere ikram edildi.
Lefke Turu Vadi yürüyüşü ile başlayıp Acendu çeşmesi ile devam etti. Ardından Lefkenin konakları , su kemerleri, kilise, duvar çalışmaları, çarşı merkezi ve birçok tarihi yapı incelendi.  Gastronomi kulübü kültürel değerlere sahip çıkmak ve bölge güzeliklerini tanıtmak amacı ile etkinliği gerçekleştirdi. LAÜ öğrencileri Lefke’nin tarihi ve doğal güzeliklerini yerinde görme fırsatı yakalayarak eğlenceli vakit geçirdiler.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.