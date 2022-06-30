LAÜ Mimarlık öğrencilerinin tasarım haftasındaki çalışmaları dikkat çekti

Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin geleneksel tasarım haftası gerçekleştirildi. 3 farklı grupta farklı tasarımlar üzerinde yoğunlaşan öğrenciler 4 gün boyunca tasarım konusundaki bilgilerini uygulamaya geçirerek grup çalışmasını deneyimlediler.



Açık mekana bir strüktür tasarlanması hedeflendi

‘Açık Mekana 3 Boyutlu Dokunuş/A 3D Touch to an Open Space’ atölyesi kapsamında Mimarlık Fakültesi – Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında bulunan açık mekana bir strüktür tasarlanması hedeflendi. Strüktürün tanımladığı mekânın çok amaçlı kullanıma uygun olması amaçlandı.

Mimarlık ve İç Mimarlık öğrencilerinin oluşturduğu 27 kişilik bir grubun gerçekleştirdiği çalışma Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay ve Yrd. Doç. Dr. N. Gözde Oral tarafından yürütülen atölye çalışması hakkında şu bilgilere yer verildi; Çalışmanın başında öğrencilere kullanılacak malzemeler tanıtılmış ve belirlenmiş malzemeleri kullanarak tasarım kabiliyetlerini, strüktür bilgilerini, tasarım - uygulama becerileriyle birleştirerek 3 boyutlu bir strüktür tasarlamayıp inşa etmeleri beklendi. Sürecin başında öğrenciler tasarlayacakları strüktür tasarımının uygulamasına yönelik malzeme, strüktürel sistem, teknik çözümlemeler gibi konularda araştırmalar yapıp tasarlamak istedikleri strüktürü modellemişlerdir. Ortaya çıkan tasarımlardan uygulamak istedikleri seçilmiş ve uygulama aşamasına geçildi. Dört gün süren çalışma atölye ortamında eskizlerle başlayıp dış mekânda uygulama ile sonuçlanmıştır. Dört birim olarak tasarlanan strüktür kampüsün farklı noktalarına taşınabilme, farklı biçimlerde bir araya gelebilme özelliğine sahiptir. Birimlerden biri, parçaların birbirine kenetlenmesiyle oluşturulan ‘Da Vinci köprüsü’ sistemiyle yapıldı.



Satranç taşları mimarlık öğrencilerinin çağdaş tasarım yorumları ile üretildi

Yrd Doç. Dr. Erçim Uluğ ve Dr. Ersan Öksüz tarafından tasarlanan SPACE(US) atölye çalışması Lefke Avrupa Üniversitesi’ne kamusal bir satranç tahtasının yapımını hedeflendi. Bu çerçevede SPACE(US) atölye çalışması açık alanda sosyalleşmeyi hedefleyen satranç oyunu için gerekli zemin ve oyun taşlarının tasarlanmasını ve üretilmesini gerçekleştirildi. Lefke Avrupa Üniversitesi kampüsü içerisinde 6 metreye 6 metre olarak inşa edilen satranç tahtası LAÜ Mimarlık Fakültesi’nde okuyan 40 öğrenci tarafından tasarlanmış ve inşa edildi. Siyah ve beyaz satranç tahtası ile beraber bir metre yüksekliğe kadar ulaşan satranç taşları mimarlık öğrencilerinin çağdaş tasarım yorumları ile üretildi. KKTC’de çağdaş tasarım yorumuna sahip ilk ve tek satranç tahtası olan tasarım tüm satranç ve tasarım severlerin ziyaretini beklemektedir.



Atölye çalışmasında geri dönüşüm odaklı bir tasarım hedeflendi

Yrd. Doç. Dr. Nilay Bilsel ve Yrd. Doç. Dr. Damla Mısırlısoy tarafından gerçekleştirilen diğer bir atölye çalışmasında, geri dönüşüm odaklı bir tasarım hedeflendi. Öğrencilerin güncel sürdürülebilirlik ilkelerine paralel olacak şekilde katkı koydukları tasarım ve inşa sürecinde, kamusal alana sosyal bir fonksiyon katan ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanılarak bir pavilyon inşa edildi. Bu çalışma, farklı disiplinlerden gelen öğrencilere ortak tasarım sürecinde birlikte çalışma imkânı sundu. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen tasarım ve uygulama süreci boyunca, öğrenciler strüktür ve malzeme bilgisi alanlarında deneyim kazanma fırsatı buldular.

