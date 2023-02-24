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LAÜ ile KTAMS arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

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LAÜ ile KTAMS arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) arasında LAÜ personelini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

24 Şubat 2023 tarihinde LAÜ Senato Odası’nda gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk, LAÜ Mütevelli Heyeti Üyelerinden Hüseyin Şener ve Gökhan Saraç, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile sendika yetkilileri hazır bulundu.  Sözleşmeye Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan imza koydu.

Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Öztürk yaptığı konuşmada, çalışanların kendileri için değerli ve kıymetli olduklarını belirterek içinde bulunan koşullar altında olabilecek her türlü taleplerin bu sözleşme ile yerine getirildiğini vurguladı. Bugün sözleşmeye imza koymaktan mutlu olduklarını ifade eden Öztürk, bu vesileyle sözleşmenin tüm çalışanlara, üniversiteye ve bölgeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Öztürk, imzalanan toplu iş sözleşmesinin idari personel için tatminkar olduğunu belirterek, ayrıca akademik personele de katkı yapacak tedbirleri Mütevelli Heyeti olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise yaptığı konuşmada, LAÜ’nün kendileri için ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde gösterdikleri karşılıklı anlayıştan dolayı LAÜ Mütevelli Heyetine ve ayrıca emek koyan herkese teşekkürlerini iletti. LAÜ’nün hem çalışanlara hem de bölgeye önemli katkıları bulunduğunu belirten Bengihan, yapılan bu sözleşmenin her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni etti.

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