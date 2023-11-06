banner913
banner932
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
Girne Belediyesi’nin 2-4 yaş çocuklara yönelik sanat ve oyun atölyesi başladı
12 0
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
Başbakan Üstel Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları ödül törenine katıldı
12 0
 
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
Kuzey Afrika’dan toz geldi....Tozlu hava perşembeye kadar etkili olacak
20 0
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
Blinken'dan Kıbrıs’a sürpriz ziyaret
10 0
YDÜ, Batı Nil Virüsü için “PCR Tanı Kiti” geliştirdi
YDÜ, Batı Nil Virüsü için “PCR Tanı Kiti” geliştirdi
14 0
Kafes Operasyonu, KKTC’ye de uzanabilir
Kafes Operasyonu, KKTC’ye de uzanabilir
38 0
Cimnastikçiler Dr. Küçük Oyunları’na renk kattılar
Cimnastikçiler Dr. Küçük Oyunları’na renk kattılar
11 0
banner964

LAÜ Eczacılık Fakültesi'ne bir akredite daha

banner476

LAÜ Eczacılık Fakültesi Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu AHPGS tarafından akredite edildi

banner974
LAÜ Eczacılık Fakültesi'ne bir akredite daha
banner971
   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Eczacılık Fakültesi Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu  olan AHPGS (Acreditation Agency in Health and Social Sciences – Sağlık ve Sosyal Bilimler alanında Akademik Programların Akreditasyonu Ajansı) tarafından akredite edildi.
AHPGS uzman heyeti, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde gerçekleştirdikleri iki günlük denetleme ziyaretinde Rektörlük, Fakülte Dekanı, Fakülte Öğretim Üyeleri, aktif ve mezun öğrenciler ve dış paydaşlarla ayrı ayrı toplantılar yaparak gerekli değerlendirmelerde bulundular. Başarılı geçen değerlendirme süreci sonucunda Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, AHPGS tarafından 5 yıllık süre ile 30 Eylül 2028 tarihine kadar akredite edildi.
LAÜ Eczacılık Fakültesi’nden yapılan açıklamada; “Fakültemizin uluslararası bir kuruluş olan AHPGS tarafından 2028’e kadar 5 yıl akredite edilmesinin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Akreditasyon sürecinde bizlere destek veren başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen olmak üzere tüm üniversite yönetimine, LAÜ Akreditasyon Komitesi Koordinatörü Prof. Dr. Ertuğ Aydın’a, özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, paydaşlarımıza ve mezun öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız” denildi.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.