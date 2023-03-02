banner913
banner885
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
13 0
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
11 0
 
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
Raketler Mustafa Sabancı anısına sallanıyor
24 0
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
KKTC'deki hastanelerden, Türkiye'den 396 depremzedeye sağlık hizmeti...
20 0
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
23 gün sonra 'Aleks' adlı köpek enkazdan kurtarıldı
25 0
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
BM Genel Sekreteri Gutteres'ten 6 yıl sonra Irak'a ilk ziyaret
13 0
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı…
13 0
banner915

LAÜ depremzede öğrencilere yüzde yüz eğitim bursu verecek

banner476

Türkiye OHAL bölgesinden gelen LAÜ öğrencilerine, 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüzde yüz eğitim bursu verilecek

banner825
LAÜ depremzede öğrencilere yüzde yüz eğitim bursu verecek
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli Heyeti depremzede öğrencilere yüzde yüz eğitim bursu sağlanacağını açıkladı.
LAÜ’den yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, Türkiye OHAL bölgesinden gelen LAÜ öğrencilerine, 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüzde yüz eğitim bursu verilecek.
Ayrıca 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine yönelik ödeme yapmış öğrencilerin yatırdıkları eğitim ücretlerinin bir sonraki döneme aktarılacak. Talep etmeleri halinde öğrencilere 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde ücretsiz kayıt dondurma hakkı da verilecek.  Depremzede öğrencilere, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde eğitimlerine başlayabilmeleri için mevcut mali yükümlülüklerine bakılmaksızın ders kayıt hakları da açılacak.
Öğrencilere 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde 14 Nisan 2023 tarihine kadar cezasız ders kaydı yapabilme hakkı verilecek.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.