LAÜ depremzede öğrencilere yüzde yüz eğitim bursu verecek

Türkiye OHAL bölgesinden gelen LAÜ öğrencilerine, 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüzde yüz eğitim bursu verilecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli Heyeti depremzede öğrencilere yüzde yüz eğitim bursu sağlanacağını açıkladı.

LAÜ’den yapılan açıklamaya göre bu kapsamda, Türkiye OHAL bölgesinden gelen LAÜ öğrencilerine, 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde yüzde yüz eğitim bursu verilecek.

Ayrıca 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine yönelik ödeme yapmış öğrencilerin yatırdıkları eğitim ücretlerinin bir sonraki döneme aktarılacak. Talep etmeleri halinde öğrencilere 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde ücretsiz kayıt dondurma hakkı da verilecek. Depremzede öğrencilere, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde eğitimlerine başlayabilmeleri için mevcut mali yükümlülüklerine bakılmaksızın ders kayıt hakları da açılacak.

Öğrencilere 2022-2023 Akademik Yılı Bahar döneminde 14 Nisan 2023 tarihine kadar cezasız ders kaydı yapabilme hakkı verilecek.

