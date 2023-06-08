KÜB Başkanlığına yenide Arslanbaş seçildi

Kıbrıs Üniversiteler Birliği düzenlenen Genel Kurulda Başkanlığa bir kez daha KİÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Selman Arslanbaş’ı seçti

Kıbrıs Üniversiteler Birliği 07 Haziran 2023 tarihinde düzenlediği Genel Kurulda mevcut yönetimin Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Selman ARSLANBAŞ’ın Başkanlığında 2024 yılına kadar görevine devam etmesine, üye üniversite temsilcilerinin oy birliğiyle karar verdi.

Böylece Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Selman Arslanbaş yeniden Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Başkan ARSLANBAŞ ve KÜB yönetimi, yeniden göreve seçilmeleriyle birlikte, üniversiteler arasındaki iş birliği ve iletişimi daha da güçlendirmek, eğitim ve araştırma alanlarında ortak projeler geliştirmek ve üye üniversitelerin gelişme, büyüme ve sorunların çözümünde daha aktif rol almak ve KKTC Yükseköğretiminin kalite odaklı gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Aynı zamanda üniversitelerin tüm paydaşlarıyla etkin iletişim kurarak, üniversitelerin uluslararası faaliyetlerini arttırma çalışmaları, kalite ve akreditasyon süreçleri, uluslararası öğrenci çeşitliliği, Kıbrıs Üniversiteler Birliğinin yasa ile tüzel kişilik kazanması, KKTC yükseköğretimine nitelik ve nicelik noktasında kalitenin artması noktasında daha etkin bir dönem hedeflendiği vurgulandı.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği Başkanı Dr.Selman ARSLANBAŞ, tekrar Başkan seçilmesiyle birlikte üniversite camiasının kenetlenerek ve büyüyerek daha güçlü yol alacağını ve tüm bu süreçte kendisine ve yönetimine verilen desteğe teşekkür etti.