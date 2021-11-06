“KKTC’nin sesini dünyaya duyuracağız”

YDÜ’nün düzenlediği, 22 ülke ve 49 üniversiteden, aralarında Nobel Ödüllü isimlerin de yer aldığı, 99 davetli konuşmacının bir araya geleceği 5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı başlıyor



Beş gün boyunca devam edecek kongrede aralarında 2007 Nobel Barış Ödülü sahibi, IPCC WorkingGroup mensupları Prof. Dr. Zekai Şen ve Dr. AzhariAhmed’in de yer aldığı, dünyanın dört bir yanından 99 davetli konuşmacı yer alacak. Aralarında başta KKTC ve Türkiye olmak üzere İsviçre, İngiltere, Hindistan, ABD, Kanada, Meksika, Tunus, İran, Hırvatistan, Endonezya, Avustralya gibi dünyanın her coğrafyasından ülkenin yer aldığı 22 ülke ve 49 üniversiteden davetli konuşmacının yer aldığı kongrede katılımcı olacak ülke sayısı ise 50’ye yaklaşıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin düzenleyeceği konferansın başkanlığını ise fakülte dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş üstleniyor. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı ile uluslararası çapta, ilgili alanlarda çalışan uzmanlara, akademisyenlere ve araştırmacılara en son araştırma sonuçlarını ve gelişmeleri paylaşma, en son teknolojiyi inceleme ve uluslararası iş birliği kurma şansı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Bu konferans ile insancıl ve eleştirel bir düşünce yaklaşımına dayalı olarak küresel ısınma ve iklim değişikliğinin zorlukları hakkında entelektüel rehberlik ve bilimsel kanıt sağlamayı, küresel toplulukta ve

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın konferansa destek vermelerinin ve bakanlıkları temsilen Bakan Yardımcılarının açılış konuşması yapacak olmalarını çok önemsediklerini söyleyen Prof. Dr. Gökçekuş, “Değerli siyaset ve bilim insanlarının konferansa destek vererek bildiri sunmaları bunun yanı sıra konferans açılışında konuşma yapmaları konferansımıza büyük katkı sağlaması yanında bizleri de onurlandıracaktır. Bu sayede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesini dünyada güçlü bir şekilde duyurma olanağına da sahip olacağız” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 8-12 Kasım tarihleri arasında online olarak düzenlediği 5. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı (5. International Conference on Natural ResourcesandSustainableEnvironmental Management) konferasında 22 ülke ve 49 üniversiteden, aralarında Nobel Ödüllü isimlerin de yer aldığı, 99 davetli konuşmacı bir araya gelerek küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili küresel bir vizyon çalışması gerçekleştirecek.Beş gün boyunca devam edecek kongrede aralarında 2007 Nobel Barış Ödülü sahibi, IPCC WorkingGroup mensupları Prof. Dr. Zekai Şen ve Dr. AzhariAhmed’in de yer aldığı, dünyanın dört bir yanından 99 davetli konuşmacı yer alacak. Aralarında başta KKTC ve Türkiye olmak üzere İsviçre, İngiltere, Hindistan, ABD, Kanada, Meksika, Tunus, İran, Hırvatistan, Endonezya, Avustralya gibi dünyanın her coğrafyasından ülkenin yer aldığı 22 ülke ve 49 üniversiteden davetli konuşmacının yer aldığı kongrede katılımcı olacak ülke sayısı ise 50’ye yaklaşıyor.Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi’nin düzenleyeceği konferansın başkanlığını ise fakülte dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş üstleniyor. Uluslararası Doğal Kaynaklar ve Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Konferansı ile uluslararası çapta, ilgili alanlarda çalışan uzmanlara, akademisyenlere ve araştırmacılara en son araştırma sonuçlarını ve gelişmeleri paylaşma, en son teknolojiyi inceleme ve uluslararası iş birliği kurma şansı sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş, “Bu konferans ile insancıl ve eleştirel bir düşünce yaklaşımına dayalı olarak küresel ısınma ve iklim değişikliğinin zorlukları hakkında entelektüel rehberlik ve bilimsel kanıt sağlamayı, küresel toplulukta ve daha sürdürülebilir toplumlarda eşitliği inşa etmek için araştırma ve eğitimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın konferansa destek vermelerinin ve bakanlıkları temsilen Bakan Yardımcılarının açılış konuşması yapacak olmalarını çok önemsediklerini söyleyen Prof. Dr. Gökçekuş, “Değerli siyaset ve bilim insanlarının konferansa destek vererek bildiri sunmaları bunun yanı sıra konferans açılışında konuşma yapmaları konferansımıza büyük katkı sağlaması yanında bizleri de onurlandıracaktır. Bu sayede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesini dünyada güçlü bir şekilde duyurma olanağına da sahip olacağız” ifadesini kullandı.