banner913
banner932
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
13 0
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
7 0
 
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
13 0
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
6 0
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
19 0
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
25 0
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
46 0
banner915

Kıbrıs’ta kullanılan silindir mühürler; Sümer, Asur, Akad, Hitit, Babil ve Kassit uygarlıklarından izler taşıyor

banner476

Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Yücel Yazgın’nın “Levant ve Mezopotamya Tanrı ve Tanrıçalarının Kıbrıs Silindir Mühürleri Üzerindeki Yansımalar” adlı çalışması, Kıbrıs’ta kullanılan silindir mühürlerin Mezopotamya uygarlıkları ile benzerliklerini ortaya çıkardı

banner825
Kıbrıs’ta kullanılan silindir mühürler; Sümer, Asur, Akad, Hitit, Babil ve Kassit uygarlıklarından izler taşıyor
banner931
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel  Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın Amazonia Investiga Journal dergisinde yayımlanan “Levant ve Mezopotamya Tanrı ve Tanrıçalarının Kıbrıs Silindir Mühürleri Üzerindeki Yansımalar” adlı makalesi; tarih boyunca Kıbrıs’ta kullanılan silindir mühürlerin üzerindeki figürlerin yüzde 79’a varan bir oranda Levant ve Mezopotamya tanrı-tanrıça görsellerinden oluştuğunu ortaya koydu.
Dünya tarihinde sadece sınırlı bir bölgede ve sınırlı bir süre kullanılan silindir mühürler, dönemlerinin sanat anlayışlarının yanı sıra sosyal yaşam ve ticaret hayatı ile ilgili de önemli ipuçları veriyor.

Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın çalışması da Kıbrıs ve Mezopotamya'da kullanılan mühürleri karşılaştırarak dönemin yaşantısı ve kültürler arasındaki etkileşimi ile ilgili önemli sonuçlar içeriyor. Çalışma kapsamında incelenen 214 silindir mühürden 67’sinin üzerinde insan figürleri olduğu belirlendi. Bunlardan 34’ünde ise Levant ve Mezopotamya tanrı-tanrıça figürleri olduğu tespit edildi. Bu mühürlerin Kıbrıs’ta kullanılan silindir mühürlerle karşılaştırılması sonucunda ise yüzde 79’a varan bir oranda Kıbrıs’ta da aynı figürlerin kullanıldığı belirlendi. Çalışma ile tanrı ve tanrıça kazımaları Kıbrıs silindir mühürlerindekilerle benzerlik gösteren mühürlerin; Sümer, Asur, Akad, Hitit, Babil, Kassit uygarlıklarına ait olduğu belirlendi.

Doç. Dr. Yücel Yazgın: “Kıbrıs’ta kullanılan silindir mühürleri incelediğimizde Sümer, Asur, Akad, Hitit, Babil ve Kassit uygarlıklarının tanrı ve tanrıça figürlerinin sıklıkla kullanıldığını görüyoruz.”
Yakın Doğu Üniversitesi Güzel  Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yücel Yazgın, silindir mühürlerin tarihte özellikle depolanmış eşyalara dokunulmadığını ya da çalınmadığını garanti etmek için kullanıldığını söyleyerek, mühürlerde kullanılan figürlerin ise dönemin ve kullanıldıkları toplumun kültürüne dair önemli bilgiler içerdiklerini ifade etti.
“Kıbrıs’ta kullanılan silindir mühürleri incelediğimizde Sümer, Asur, Akad, Hitit, Babil ve Kassit uygarlıklarının tanrı ve tanrıça figürlerinin sıklıkla kullanıldığını gözlüyoruz. Bu durum, o dönemin kadim kültürlerinin sınır tanımayan bir iletişimle çevrelerini de etkilediğini ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.