Kıbrıs Türk Edebiyatının Üç Modern Romancısı paneli yarın

Yakın Doğu Üniversitesi'nde (YDÜ) Kıbrıs Türk edebiyatçılarından Zeki Erkut, Bülent Dizdarlı ve Eralp Adanır’ın konuk olacağı panel düzenleniyor.

YDÜ’den yapılan duyuruda Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da yer alacak Kıbrıs Türk Edebiyatının Üç Modern Romancısı P anelinin halka açık olacağı ve 11.00’de başlayacağı kaydedildi.

YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı, Prof.Dr.Şevket Öznur konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

“Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın Hikmet Afif Mapolar’la birlikte başlayan modern romancılık öyküsü yıllar içinde daha da yerelleşerek, ülkemiz insanını, toprağını ve kültürünü anlatmaya başladı. Son 30 yıldır Kıbrıs’ta roman alanında çok önemli isimler, çok değerli kitaplar yayımlayarak, kültürel belleğimizi daha da zenginleştirmişlerdir. Zeki Erkut, Bülent Dizdarlı ve Eralp Adanır gibi üç değerli romancımız yerelden evrensele ulaşan üretimleriyle hem romancılık hem de yazın alanında çok önemli kitaplarla yıllardır okuyuculara ulaşamaya çalışırken hem de Kıbrıs Türk Edebiyatının yaşatılmasına büyük katkıları bulunan çok önemli yazarlarımızdır”

