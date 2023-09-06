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İTÜ-KKTC Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Sarı atandı

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İTÜ-KKTC Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Sarı atandı
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İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Murat Sarı, İTÜ-KKTC Gazimağusa Yerleşkesi’nde gerçekleşen devir teslim töreni ile görevine başladı.
İTÜ-KKTC Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Murat Sarı devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, görev süresi dolan Prof. Dr. Cumali Kınacı’ya çalışmaları için teşekkür etti.
Sarı, İTÜ-KKTC’deki başarılı eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların geliştirilerek, devam ettirileceğini ifade etti.
Yönetsel hizmetler ve akademik personel ile tanışan Rektör Prof. Dr. Murat Sarı, tüm personele emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.
Prof. Dr. Cumali Kınacı da, İTÜ-KKTC’nin, akademik ve fiziki anlamda gelişmesi için çalışma arkadaşlarıyla birlikte elinden gelen gayreti ortaya koyduğunu kaydederek, görevi devralan Rektör Prof. Dr. Murat Sarı’nın üniversiteyi daha ileri seviyelere taşıyacağına inanç belirtti.
Devir teslim töreni, karşılıklı çiçek takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.
 
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