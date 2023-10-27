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Gezici Sinema LAÜ’de

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Gezici Sinema LAÜ’de
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Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile TC Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde ve Kültür Dairesi organizasyonuyla KKTC’ye getirilen Gezici Sinema Lefke Avrupa Üniversitesi’nde de yer aldı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kutlamaları kapsamında KKTC’ye gelen Gezici Sinema LAÜ öğrencilerinin yoğun ilgisi ile karşılandı. Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çimlik Alanda 26 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen müzik dinletisi ve sinema gösterimi LAÜ öğrencileri tarafından beğeni ile karşılandı
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