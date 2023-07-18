GASTRODAÜ’den unlu mamuller atölye çalışması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü, Öğrenci Kulüpleri Birimi’ne bağlı gastronomi kulübü GastroDAÜ, Unlu Mamuller Atölye Çalışması düzenledi. DAÜ Turizm Fakültesi pastanesinde gerçekleşen etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Şef Oğuz Babacan’ın önderliğinde yapılan söz konusu atölye çalışması kapsamında, DAÜ öğrencileri “Banana Bread” ve Ramazan Ayı’nın anlamını yansıtan Ramazan Pidesi yapmayı uygulamalı bir şekilde öğrendi. Atölye çalışmasında öğrencilerin unlu mamullerde kullanılan teknik bilgi ve becerileri edinmeleri hedeflendi.



Katılımcılar, oldukça keyifli geçen etkinlikte unlu mamullerin ustalık isteyen bir iş olduğunu, Şef Babacan’dan almış oldukları faydalı bilgiler ile hangi malzemeden ne kadar kullanmaları gerektiği ve mamulleri nasıl hazırlayabileceklerini öğrenmenin kendileri için değerli olduğuna işaret ettiler. Katılımcılar atölye çalışmasında öğrendiklerini evde de sevdiklerine hazırlayacaklarını aktardılar.

