Fatma Turgut, LAÜ'lülere unutulmaz bir gece yaşattı

LAÜ’de Yaza Merhaba Festivali kapsamında coşkulu saatler yaşatan sevilen sanatçı Fatma Turgut, eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Yaza Merhaba Festivali kapsamında ünlü sanatçı Fatma Turgut 14 Haziran gecesi hayranları ile buluştu.



LAÜ kampüsünde saat 21:00’da başlayan konserde Turgut, sevilen şarkılarını LAÜ öğrencileri ve hayranları için seslendirdi. Sahne performansında “Bir Varmış Bir Yokmuş”, “Pembe Mezarlık”, “Böyle Akşamlar” gibi birbirinden güzel parçaları seslendiren Turgut, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.



Geceye katılanlara LAÜ’de coşkulu saatler yaşatan Turgut, eğlenceli sahne performansı ve renkli yorumuyla öğrencilere unutulmaz bir gece yaşattı.



Lefke’ye ikinci kez geldiğini ve çok iyi ağırlandığını dile getiren ünlü sanatçı Turgut’a muhteşem konserde Kıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi ve çiçek takdimi LAÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen ve Basın, Halkla İlişkiler Müdürü İsmet Yücefer tarafından yapıldı.

