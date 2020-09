“Eğitim-öğretim her çocuğun temel hakkıdır”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, eğitim-öğretimin her çocuğun en önde gelen ve temel hakkı olduğunu belirterek, “Özellikle ilköğretim çocuklara, iyi ve yararlı birer yurttaş olmayı anlatmak yaşamdaki temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; kendi potansiyelleri doğrultusunda yetişmelerini sağlamak için en hayati dönemdir” ifadesini kullandı.

İlköğretim Haftası’nın eğitimin başladığı hafta kutlanmaya başladığını söyleyen Özdemir, bu yıl tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle farklı bir süreçten geçildiğini ve bu nedenle ilköğretimin, söz konusu tarihten iki hafta öncesinde uzaktan eğitim olarak başladığını hatırlattı.

“Bilgi ve becerilerin temeli ilköğretimde atılır”

Yrd. Doç. Dr. Özdemir, ilköğretim döneminde hayat boyu edinilecek bilgi ve becerilerin temeli atıldığını kaydederek, “Bununla beraber toplumsal yaşama hazırlamak, doğruyu, güzeli ve iyiyi görebilme yeteneğini kazandırmak, birlikte hareket edebilmek, işbirliği, yardımlaşma, arkadaşlık, insan sevgisi gibi üstün duyguların gelişmesini sağlamak da ilköğretimin görevleri arasındadır” dedi.

İlköğretim kapsamında sadece okuma-yazma, aritmetik gibi konuların yer almadığına da dikkat çeken Özdemir, “Bu dönemde beşeri bilim konuları da ele alınıyor çünkü çocuğun dünyayla tanışma süreci için attığı en önemli adım bu dönemdir” ifadesini kullandı.

“Bir okul açan bin hapishane kapatır”

Sarem Özdemir gerek yerel gerekse de küresel olarak refah içinde bir yaşam sürmenin en önemli adımının ilköğretimde atıldığını vurgulayarak, Victor Hugo’nun ‘Bir okul açan bin hapishane kapatır’ diyerek ilköğretimin önemini tek bir cümleyle anlattığını da hatırlattı.

Bir çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini sağlıklı yürütebilmesi için ilköğretim sürecinde aktif olması gerektiğinin altını çizen Özdemir, her çocuğun temel hakkı olan eğitim için başta ebeveynler ve öğretmenler olmak üzere, ülkesini, dünyasını seven her bireyin sorumluluğu bulunduğunu ve bu konuda uğraş vermesi gerektiğini söyledi.