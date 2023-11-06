Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay DAÜ Rektörü Prof. Dr.Kılıç’ı ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) iş birliğinde Devlet Sanatçısı usta piyanist Ayşegül Sarıca anısına düzenlenen 3. Gülsin Onay Piyano Festivali için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen dünyaca ünlü piyanist ve Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı makamında ziyaret etti. 6 Kasım 2023 Pazartesi günü, saat 10:30’da gerçekleştirilen söz konusu ziyarette Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı ve KKTC Meclisi Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı Öğretim Görevlisi ve Şef Erkan Dağlı ile Şef Rana Uluçay yer aldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç, “Kıbrıs sanat konusunda bir çöle benzer. Bu tarz etkinlikler ise bizler için çölde karşılaşılan vaha değerindedir” ifadelerini kullandı. DAÜ olarak sanat alanında yapılması gereken birçok iş olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, bu alanda çalışmalar yapmaya devam edeceklerinin ve sanatsal faaliyetlerin artırılması için uğraş vereceklerinin altını çizdi. Gülsin Onay’a tekrardan hoş geldiniz dileklerini ileten Prof. Dr. Kılıç, birlikte yürümeye ve güzel işlere imza atmaya devam edileceğini vurguladı.

Gülsin Onay ise gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, DAÜ ile iş birliği içerisinde bulunmaktan ve güzel etkinlikler gerçekleştirmekten dolayı son derece mutlu olduklarını ifade etti. Hep birlikte ülke için de önemli işlere imza attıklarını dile getiren Onay, müzikle yapılan dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Söz konusu ziyarette Prof. Dr. Kılıç, Gülsin Onay’a DAÜ’ye özgü hediye takdiminde bulunurken, Gülsin Onay ise Prof. Dr. Kılıç’a hediye takdiminde bulundu.