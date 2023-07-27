DAÜ’de yetkili sendika DAÜ-PER-SEN oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yetkili sendika DAÜ-PER-SEN oldu.
DAÜ-PER-SEN’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ’de yeni dönemi kapsayacak ve toplu iş sözleşmesine taraf olacak yetkili sendikanın belirlenmesi amacıyla DAÜ PER-SEN ile DAÜ BİR-SEN arasında referandum gerçekleşti.
Yapılan referandumda DAÜ PER-SEN Sendikası 267 oy, DAÜ BİR-SEN Sendikası ise 235 oy aldı.
Bu sonuçların ardından DAÜ PER-SEN Sendikası, 42/1996 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası gereği Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yetkili sendika oldu.
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