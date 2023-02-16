DAÜ’de yarın Mevlid-i Şerif okutulacak

DAÜ’de yarın deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutulacak.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ); DAÜ Rektörlüğü, DAÜ’de örgütlü bulunan sendikalar DAÜ Personel Sendikası (DAÜ-PERSEN), DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİRSEN), dernekler DAÜ Çalışanları Yardımlaşma Derneği (DAÜ-DER) ve DAÜ Mezunları Dayanışma Derneği (DAÜ-MEZDER) ile DAÜ Çalışanları Kooperatifi Ltd. (DAÜ-KOOP) ortaklığında, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden DAÜ öğrencileri, mezunları, aileleri, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile diğer ülke vatandaşları için Mevlid-i Şerif okutulacak.

Mevlid-i Şerif, yarın 11.30-12.30 saatleri arasında, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nun karşısında yer alan DAÜ İslam ve Kültür Merkezi’nde okutulacak.

Mevlide tüm DAÜ personeli, DAÜ öğrencileri ve halk davet edildi.

