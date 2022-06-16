DAÜ’de Çin’in kalkınma başarısı irdelendi

Prof. Dr. Bahri Yılmaz, Çin’in kalkınma başarısının Daron Acemoğlu ve James Robinson’un 2012 tarihli “Ulusların Düşüşü” adlı kitabında ileri sürdüğü tezi ile çelişip çelişmediğini irdeledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Politikalar Merkezi (DAÜ-KPM) ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün iş birliği ile düzenlenen seminerde Çin’in kalkınma başarısı irdelendi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve DAÜ-KPM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sözen, seminerin açılış konuşmasını yaptıktan sonra sözü, seminerin konuşmacısı Prof. Dr. Bahri Yılmaz’a bıraktı.

Prof. Dr. Bahri Yılmaz, Çin’in kalkınma başarısının Daron Acemoğlu ve James Robinson’un 2012 tarihli “Ulusların Düşüşü” adlı kitabında ileri sürdüğü tezi ile çelişip çelişmediğini irdeledi.

“Ulusların Düşüşü” kitabının 1978 yılından itibaren otoriter bir büyüme yolu izleyen Çin’in tarihin yanlış safında yer aldığını ve yanlış yolda ilerlediğini iddia ettiğini ifade eden Yılmaz, Çin’in ekonomik gelişiminin Acemoğlu ve Robinson’un iddia ettiğinden çok farklı şekilde geliştiğine dikkat çekti.

Yılmaz, Çin’in uyguladığı kalkınma modelini izlemeye devam edeceğini ve ekonomik kalkınma hamlelerine öncelik vereceğini, ancak hedeflerine ulaştıktan sonra otoriter rejim altında aşamalı olarak demokratik ve liberal reformlara ağırlık vereceğini kaydetti.