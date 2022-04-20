banner762
banner815
İlk finalist GG
İlk finalist GG
8 0
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
Gökyüzünde geçit töreni: 4 gezegen aynı hizaya geliyor
44 0
 
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
Karanlık yollarda tehlike kol geziyor
11 0
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
Sezonun ilk Drag Yarışı 23-24 Nisan’da
9 0
İlk finalist MTG
İlk finalist MTG
60 0
Hakaretler havada uçuştu
Hakaretler havada uçuştu
102 0
İçkide indirim bilmecesi
İçkide indirim bilmecesi
13 0
banner797
banner794

DAÜ, Zabolotkov hocasını sonsuzluğa uğurladı

banner476

banner825
DAÜ, Zabolotkov hocasını sonsuzluğa uğurladı
Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Aleksandr Zabolotkov için DAÜ Eğitim Fakültesi önünde tören düzenlendi.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, törene, Aleksandr Zabolotkov’un oğlu Alex Zabolotkov, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Öğretim Üyeleri, üniversite personeli, sanatçılar, sanatseverler ve öğrenciler katıldı. 
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, burada yaptığı konuşmada çok değerli bir hocayı ve dostu kaybettiklerini belirterek, üzgün olduklarını ifade etti.
Zabolotkov’un özel, neşeli, espritüel ve çok yönlü biri olduğunu söyleyen Hocanın, “Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine ve oğluna sabır diliyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından Zabolotkov’un DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde yetiştirdiği öğrencileri, müzik dinletisi gerçekleştirerek hocalarını hayatını adadığı müzikle uğurladı. 
İngiliz Mezarlığı’na defnedilen Zabolotkov, 15 Eylül 2000 tarihinden beri DAÜ’de çeşitli görevlerde bulundu.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.