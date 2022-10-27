DAÜ Turizm Fakültesi’ne Avrupa'da ödül

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, İtalya’nın Senigallia şehrinde, Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) trafından düzenlenen yarışmada ikinci geldi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, AEHT kapsamında bu yıl düzenlenen Turist Destinasyonunun Tanıtımı ve Pazarlaması Yarışması’nın temel amacı, gastronomi ve sanat teması altında Senigallia şehrini tanıtmak olarak belirlenmişti.

“Yemek Sanatı Tasarımı” temelinde hazırlamış olduğu projeyi başarı ile sunan DAÜ Turizm Fakültesi öğrencisi Berke Dağlı, yarışmada ikinci olarak gümüş madalyayı DAÜ’ye kazandırdı. Böylece DAÜ Turizm Fakültesi, katıldığı AEHT yarışmalarında 7 yıl üst üste kürsüye çıkma başarısını göstermiş oldu.

AEHT Toplantısı’nda elde edilen başarıya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, başarının bir tesadüf olmadığını belirtti ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

