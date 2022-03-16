DAÜ Turizm Fakültesi öğrencisi Azebaycan'da foruma katıldı

DAÜ Turizm Fakültesi doktora öğrencisi Denitsa Maydon Azerbaycan’da uluslararası foruma katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı öğrencisi ve Araştırma Görevlisi Denitsa Maydon, 5-6 Mart 2022 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 5. Ethnosport Forumu’na katıldı. Bu yıl “Geleneksel Sporları Diriltmek” temasıyla düzenlenen forumda 45 ülkeden 140 katılımcı geleneksel sporların yol haritasını çizdi. DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı Maloney’in tez danışmanlığını gerçekleştirdiği Denitsa Maydon, geleneksel spor ve oyunlar alanının önde gelen akademisyenler, uzmanlar, devlet temsilcileri, spor bakanları ve bakan yardımcılarının da katıldığı uluslararası forumda DAÜ’yü temsil etti.

Forum, Dünya Ethnosport Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan’ın açılış konuşması ile başladı. Erdoğan konuşmasında, insanlığın barış, dayanışma, saygı ve geleneğin prensiplerine ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, Dünya Ethnosport Konfederasyonu’nun faaliyetlerini bu amaçla sürdürdüğünü ve her geçen gün bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Forum, açılış konuşmalarının ardından paneller, oturumlar ve geleneksel sporların tartışıldığı farklı etkinlikler ile devam etti. Denitsa Maydon, tüm etkinliklere katılım göstererek, aktif olarak üç yuvarlak masa tartışma panelinde yer aldı. Denitsa Maydon, konferans süresince Dünya Ethnosport Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov, Gambiya Gençlik ve Spor Bakanı Bakari Y. Badjie, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Türkemen, İspanya Lleida Üniversitesi’nden Prof. Dr. Pere Lavega, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Muharrem Tuna, North Carolina State University’den Prof. Dr. Jerono Rotich, Bowie State University’den Yrd. Doç. Dr. Adem Kaya ve pek çok kıymetli katılımcıyla bire bir tanışma fırsatı yakaladı.

Denitsa Maydon, forum boyunca 45 farklı ülkeden gelen katılımcılara DAÜ’yü tanıtıcı bilgiler verme fırsatı da buldu. Ülkeye dönüşünde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İşçioğlu’nu makamında ziyaret eden Maydon, Forum hakkında bilgiler paylaştı. Prof. Dr. İşçioğlu da Maydon’u bu güzel temsiliyetten dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.