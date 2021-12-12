DAÜ Turizm Fakültesi mezununa “üstün makale” ödülü

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı mezunu Ecem İnce “üstün makale” ödülüne layık görüldü.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, İnce’nin doktora tez çalışması ile ilgili "Sakin Şehir Felsefesinin Sürdürülebilir Turizm Gelişimi Üzerindeki Etkileri” başlığıyla Open House International’da yayımlanan çalışması, Emerald Yayıncılık editörleri ve bilim kurulu tarafından 2021 yılı Üstün Makale ödülüne layık görüldü.

Emerald Yayıncılığın, turizm, yönetim, işletme, eğitim, sağlık ve mühendislik gibi alanlarda akademik dergi ve kitapların uluslararası yayıncısı olduğu; en önemli ödüllerden biri olan Üstün Makale ödülüne layık görülen Ecem İnce’nin makalesinin 2021 yılında Emerald veri tabanında yayımlanan ve en çok indirilen seçkin makaleler arasında yer aldığı belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu ödülün DAÜ Turizm Fakültesi Doktora Programı’nda üretilen nitelikli doktora tezlerinin seviyesini yansıtan bir çalışma olduğunu vurguladı.

Ödül vesilesiyle bahse konu makalenin 12 ay boyunca ücretsiz erişime açık tutulacağının altını çizen Prof. Dr. Kılıç, makaleye https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/OHI-04-2020-0011/full/html adresinden ulaşılabileceğini ifade etti.