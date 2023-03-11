DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencileri İstanbul'da eğitim aldı

DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencileri İstanbulda model maket ve havalimanı eğitimi aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ön lisans programı öğrencileri, İstanbul Pegasus Hava Yolları Eğitim Merkezi'nde Acil Durum Mock-Up (model maket) eğitimi ve İstanbul Havalimanı’nda (İGA) uygulamalı eğitim aldı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Mock-Up eğitiminde acil durum ekipmanlarının kullanımı, yangın söndürme, uçuş simülatörlerinde acil durum senaryo eğitimi, suda hayat kurtarma teknikleri gibi konular üzerinde duruldu

Öte yandan, DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencileri İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri teknik ziyarette havalimanının farklı birimlerinde uygulamalı eğitimler aldı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konu hakkında yaptığı açıklamada, Pegasus Hava Yolları'nın modern eğitim merkezinde gerçekleştirilen uygulamalı Mock-Up eğitiminin başarıyla tamamlandığını ifade ederek, öğrencilerin kabinde meydana gelebilecek her türlü acil duruma karşı farklı senaryolar üzerinden eğitimler aldıklarını vurguladı.

Kılıç, öğrencilerin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri teknik ziyaretlerle, havacılık sektöründeki uygulamaları ve süreçleri yakından tanıma fırsatını bulduklarını belirtti.

