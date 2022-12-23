DAÜ öğretim görevlisi Barut'tan önemli temsiliyet

DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi altın madalyalı Şef Pınar Barut DAÜ’yü Lüksemburg’da temsil etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Pasta Şefi Pınar Barut Lüksemburg’da düzenlenen Villeroy & Boch Aşcılık Dünya Kupası’nda (Villeroy & Boch Culinary World Cup Luxembourg) jüri üyesi olarak görev aldı.



Dünyanın en büyük ve en önemli mutfak yarışmalarından biri olan ve her 4 yılda bir düzenlenen Villeroy & Boch Aşçılık Dünya Kupası, dünya genelinde aşçılar tarafından büyük bir önemle takip ediliyor. Yarışma, 2018 yılında düzenlendiğinde 45,000 ziyaretçi ve 75 ülkeden şefler aynı tutkuyu paylaşmak adına bir araya gelmişti.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç Lüksemburg’da düzenlenen Villeroy & Boch Aşçılık Dünya Kupası’nın birçok yönden gastronomi sektörü için önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, böyle bir etkinlikte DAÜ’nün yer almasının önemine değindi. Barut’un yarışmaya World Chefs Jüri üyesi olarak Türkiye’den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden davet edilen ilk şef olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kılıç, bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Geçmiş dönemde Barut’un Villeroy & Boch Aşçılık Dünya Kupası’na yarışmacı olarak katıldığını ve altın madalya kazandığını aktaran Prof. Dr. Kılıç, söz konusu yarışmanın dünyaca ünlü uluslararası bir aşçılık ve pastacılık yarışması olduğunu belirterek, yarışmanın şefler için bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.