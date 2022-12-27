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DAÜ öğrencisinden uluslararası başarı

DAÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Ata Özdemir uluslararası forma tasarımı yarışmasında birinci oldu

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DAÜ öğrencisinden uluslararası başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ata Özdemir, Amerika Birleşik Devletleri’nin önde gelen futbol giyim markalarından Diaza Sportswear firmasının Dünya Kupası 2022 için düzenlemiş olduğu Twitter tasarım yarışmasını, finalde kullanılan 20,009 oyun çoğunluğunu alarak kazandı. Dünyanın farklı ülkelerinden toplamda 32 farklı tasarımcının davet edildiği etkinliğe davet alan Ata Özdemir, her karşılaşma için 5 binin üzerinde oy kullanıldığı yarışmada rakiplerini geride bırakmayı başardı ve birinci sırayı elde etti.
 
Prof. Dr. İşçioğlu’na Ziyaret
DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ata Özdemir’i 26 Aralık 2022 Pazartesi günü, saat 14:00’te, makamında kabul etti. Söz konusu görüşmede DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aysu Arsoy, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya ile Araştırma Görevlisi Mürüde Özen de yer aldı. Elde etmiş olduğu başarıdan dolayı Ata Özdemir ve hocalarını tebrik eden Prof. Dr. İşçioğlu, Özdemir’e hediye takdiminde bulundu.

Etiketler; #DAÜ #Dünya Kupası #forma tasarım
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