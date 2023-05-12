DAÜ'nün konuğu tanınmış spor yazarlarından Alp Pehlivan'dı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından fakülte ve yüksekokullarla iş birliği içerisinde her yıl organize edilen 11’inci Uluslararası Kariyer Günleri, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen etkinlik ile devam etti. Etkinlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin tanınmış spor yazarlarından Alp Pehlivan, “Spor Yorumculuğunun Hassasiyetleri” konulu seminer verdi. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi YBA 006 amfisinde gerçekleşen seminere öğrenciler ve halk yoğun ilgi gösterdi.



“Spor Yazarı Dersine Çalışmalı”



TRT SPOR’da spor yorumculuğu da yapan Alp Pehlivan, panelde yaptığı konuşmada, spor yazarının bir hakem kadar kuralları, bir teknik direktör kadar oyunu bilmesi, diğer yandan bir başkan kadar da kulübü tanıyarak işine hazırlanması ve dersine çalışması gerektiğine işaret etti.



“Ekran Büyülü Bir Dünya”



Ekranın her zaman büyülü bir dünya olduğunu ve bu dünyanın içinde çalışan herkesi ciddi şekilde büyülediğini belirten Pehlivan, spor yazarlığının yeni nesile ve kadınlara oldukça yakıştığını belirterek tüm öğrencilere bu mesleğin zor ama oldukça zevkli olduğunu söyledi.



Panelin sonunda Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç tarafından Alp Pehlivan’a teşekkür plaketi takdim edildi.

