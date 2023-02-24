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DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Atun, Midekon Toplantısı’na katıldı

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DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Midekon Toplantısı’na katıldı

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DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Atun, Midekon Toplantısı’na katıldı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bünyesinde mimarlık temel alanı disiplinlerinin (mimarlık, tasarım, planlama, v.b. ) yer aldığı fakültelerin dekanlarının oluşturduğu Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON) Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı.
 
Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) gerçekleştirilen MİDEKON Genel Kurul Toplantısı’nda eğitim, araştırma sorunları, Avrupa Birliği (AB) ve küresel boyuttaki gelişmeler de dikkate alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.  
 
Prof. Dr. Atun, söz konusu toplantıda ulusal ve uluslararası akreditasyonlar ile denklikler kapsamında eğitim kalitesi, süresi ve içeriği ile meslek pratikleri üzerinde durulduğunu vurguladı. Prof. Dr. Atun, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Mimarlık eğitiminin 5 yıllık süreye taşınabilmesi ve uluslararası denklikler kapsamında eşgüdüm sağlanabilmesi, “TUBİTAK / Arge projeleri ile ilgili mevcut çalışmalar üzerinden bir analiz yapılabilmesi ileriye yönelik yeni stratejiler geliştirilebilmesi önemsenmiştir. Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin oluşturduğu iletişim grupları (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu, Türkiye Planlama Okulları Birliği, Tasarım, Planlama Akreditasyon Derneği) arasında eş güdümü sağlamak amacı ile gerekli iletişim, karşılaştırma, ortak karar alma platformunun çalıştırabilmesi yönünde görüş geliştirilmiştir.” 
 
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