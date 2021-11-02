DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Çavuşoğlu’ndan yerli pul tasarımına destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun, 4 Kasım’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Posta Dairesi tarafından satışa çıkarılacak “2021 Eski Yerel Gazlı İçecekler” başlıklı pul serisinin hazırlanması için, araştırma ve tasarım konularında katkılarda bulunduğu bildirildi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, “2021 Eski Yerel Gazlı İçecekler” pul serisi, Devlet Basımevi’nde dijital baskı usulü ile 12’li tabakalar halinde filigranlı kağıda basılıyor. Pul serisi, satışa çıktığı tarihten itibaren bir yıl süre ile postada satışta olacak.

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNDA GAZLI İÇECEKLERİN TARİHİ

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, gazlı içeceklerin tarihine ilişkin bilgiler verdi.

Kıbrıs Türk toplumunda gazlı içeceklerin tarihinin II. Dünya Savaşı yıllarına uzandığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Bu dönemde Lefke kasabasında Hüseyin Kutrafalı (Şener), kendi adıyla Hussein Koutrafali LEFKA olarak bilyeli şişelerde gazoz üretimine başlar. Hemen savaş sonrası dönemde Lefkoşa’da RÜSTEM (Kemal Rüstem), Limasol’da ise BERBEROĞLU (Mustafa Berberoğlu) gazozları üretime geçer.

Sonrasında, 1950’li yılların hemen başlarında Lefke, (Xero) Gemikonağı’nda Tevfik Fikret’in FİKRET; Limasol, Evdim’de Erdem Oskar’ın BAHAR; Mağusa’da ise Ramiz Manyera, Ali Eyüp (Eyüpoğlu), Nebil Nami (Eczacı) ve Erdoğan Sinek ortaklığında TAKSİM kola ve gazozları üretilmeye başlar. 1950’li yılların sonu, 1960’lı yılların hemen başlarında Limasol’da Mazhar Hasan (Kunter) ve Ahmet Mümtaz (Soyer) FERAH serinletici içeceklerini; Baf’ta Zehra Oğuz (Kanatlı) ZEHRA OĞUZ KASABA BAF gazozlarını; Lefkoşa’da Ramiz Manyera BEL-KOLA’yı, Ali Eyüp de Mağusa’da SÜPER KOLA’yı üretmeye başladı. Hemen bunların ardından, 1960’lı yılların ortalarına doğru Limasol’da Mustafa Osman da MOL (Mustafa Osman Limasol) içeceğinin üretimine başladı.”

YALNIZCA SÜPER KOLA ÜRETİME DEVAM EDİYOR

1970’li yılların sonunda Lefkoşa’da Özgün Kutalmış’ın, SENFA markasıyla ürettiği gazozu yeni bir marka olarak ortaya çıkardığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“1980’li yıllarda birkaç marka kalan Kıbrıs Türk yerli gazoz üretimi, 1990’lara gelindiğinde yerli gazozlar; sektörde en deneyimli sayılan Ramiz Manyera’nın büyük atılımla ve ilk kez teneke ambalajla büyük sükse yaratan BİXİ COLA’sı dahil, artık iyice ağırlığını hissettiren global gazoz markalarının orantısız gücüne dayanamayarak ortadan kaybolmaya başlar. Bugün yalnızca Ali Eyüp’ün Mağusa’da kurduğu SÜPER KOLA, üçüncü kuşak aile temsilcileri yönetiminde üretime devam etmektedir.”