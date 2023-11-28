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DAÜ ile Medi Foundation arasında iş birliği protokolü imzalandı

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DAÜ ile Medi Foundation arasında iş birliği protokolü imzalandı
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Medi Foundation arasında, DAÜ Rektörlüğü’nde iş birliği protokolü imzalandı.
Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile Medi Foundation Kurucu Direktörü İsmet Koldaş Medi imza koydu. 

“Topluma Hizmet DAÜ’nün Görevidir”

DAÜ’den verilen bilgiye göre, törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitelerin sorumlulukları arasında yalnızca eğitimin değil, aynı zamanda topluma hizmetin de yer aldığını belirterek, bu doğrultuda bir sivil toplum kuruluşu olan Medi Foundation ile iş birliği çalışmalarını başlatmak üzere protokol imzaladıklarını kaydetti.
DAÜ’nün, üniversite ve toplum arasındaki ilişkileri geliştirmek ve toplumun sorunlarını belirleyerek bu sorunlara çözümler üretmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri yaptığını ifade eden Kılıç, Medi Foundation ile başlattıkları iş birliğinin DAÜ öğrencilerine ve topluma fayda sağlamayı amaçladığını aktardı.

“DAÜ ile Birlikte Topluma Destek Olmayı Hedefliyoruz”

Medi Foundation Kurucu Direktörü İsmet Koldaş Medi, bu yola çıkarken öğrencilerin karşılaştığı özel zorlukları anlamanın önemine işaret etti.
Bu zorluklara örnek olarak başlıca yeni bir ortama uyum sağlama, derslere alışma ve yükseköğretimdeki baskılarla baş etme gibi konuları gösteren Medi, aynı zamanda bağımlılık ve akıl sağlığı konularında da DAÜ ile birlikte topluma destek olmayı hedeflediklerini belirtti.
İş birliği kapsamında; hukuk, kültür şoku ve topluluk oluşturma etkinlikleri konularında seminerler düzenlenebileceğine işaret eden Medi, yapacakları atölye çalışmalarıyla da öğrencilere yalnızca akademik alanla ilgili değil, aynı zamanda hayatın karmaşıklıklarıyla da başa çıkma becerilerini geliştirecek araçlar sunmayı planladıklarını kaydetti.
 
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