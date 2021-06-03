DAÜ ile İŞAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü imza koydu. 3 Haziran 2021 Perşembe günü, saat 09:00’da, DAÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen Protokol İmza Töreni’ne DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, DAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, İŞAD Genel Sekreteri Metin Yılgın, İŞAD Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Özyer ve İŞAD Gazimağusa Temsilcisi İlhami Bilgen katıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında imzalanan iş birliği protokolünden son derece memnun olduklarını belirterek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti. Prof. Dr. Hocanın pandemi sürecinde DAÜ’nün izlediği yol, öğrenci akışı, tanıtım stratejileri hakkında bilgiler vererek, kaliteli eğitim verme noktasında atılan adımlardan bahsetti. DAÜ’nün uluslararası değerlendirme kurumları tarafından değerlendirildiğini aktaran Prof. Dr. Hocanın, Turizm Fakültesi’nin ve İktisat Bilimleri’nin Çin merkezli ShanghaiRanking değerlendirmesinde elde ettiği başarıdan bahsetti.

Konuşmasında endüstri ile iş birliğinin önemine değinen Prof. Dr. Hocanın, özellikle uygulamalı bilimlerde staj olanakları ve kariyer günleri gibi alanlarda iş insanlarından destek beklediklerini belirtti. DAÜ olarak iş insanlarına eğitim alanında her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Prof. Dr. Hocanın, iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni etti.

İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ise ülkenin en güzide eğitim kurumunda bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, protokolün hayırlı olmasını temenni etti ve İŞAD hakkında bilgiler verdi. Ülkedeki ekonominin şaha kalkması için sürdürülebilir politikalar ve ekonomilerle hareket etmek gerektiğine değinen Mamülcü, eğitim sektörünü bu bağlamdaki önemine değindi. DAÜ’nün ülkede ve dünyada kalitesini kanıtlamış büyük bir üniversite olduğunu belirten Mamülcü, DAÜ’nün ülkedeki eğitimin daha sürdürülebilir ve kaliteli olmasında önemli bir nefer olduğunu vurguladı. Turizm, eğitim ve üretimde ekonomi politikalarını daha iyi geliştirmek için üniversitelerin toplum içinde daha çok yer alması gerektiğine değinen Mamülcü, bu bağlamda ülke halkına yararlı olmak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Protokol İmza Töreni protokolün imzalanması ve hediye takdimi ardından sona erdi.

