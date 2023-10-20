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DAÜ İç Mimarlık Bölümü Avrupa’dan sonra şimdi de ABD’de akredite edildi

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DAÜ İç Mimarlık Bölümü Avrupa’dan sonra şimdi de ABD’de akredite edildi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İç Mimarlık Bölümü’nün Türkçe ve İngilizce Lisans Programları, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli İç Mekan Tasarımı Akreditasyon Konseyi (Council for Interior Design Accreditation-CIDA) tarafından 6 yıllığına akredite edildi.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ Mimarlık Bölümünün eğitim kalitesi daha önce de Almanya merkezli Kalite Güvence Ajansı (Agency for Quality Assurance)(AQAS) tarafından tescillenmişti.
DAÜ İç Mimarlık Bölümü Başkanı Doç. Dr. Afet Coşkun, akreditasyona ilişkin açıklamasında, “Artık mezunlarımız, diplomalarıyla birlikte alacakları AQAS ve CIDA belgeleri sayesinde, Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere tüm dünyada çok daha rahat iş imkanları elde edecektir. Kaliteli eğitimimizin uluslararası geçerliliğinin artması bizler için en büyük övünç kaynağıdır” ifadelerini kullandı.
 
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