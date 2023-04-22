DAÜ Girişimcilik Kulübü “ “Grup Önünde Etkili Konuşma” konulu seminer düzenledi

DAÜ Girişimcilik Kulübü, “Sahnenin Yıldızı Olmaya Hazır Mısınız?” sloganıyla, “Grup Önünde Etkili Konuşma” konulu seminerde grup önünde etkili konuşmanın incelikleri anlatıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı DAÜ Girişimcilik Kulübü, “Sahnenin Yıldızı Olmaya Hazır Mısınız?” sloganıyla, “Grup Önünde Etkili Konuşma” konulu seminer düzenledi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, DAÜ Merkezi Dersliklerde gerçekleşen seminerde grup önünde etkili konuşmanın incelikleri anlatıldı.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi ve aynı zamanda DAÜ Girişimcilik Kulübü Danışman Hocası Jülide Erdal Üngör, sunumunda, sahnede dinleyicileri etkileyecek konuşma içeriğinin nasıl hazırlanacağından bahsetti.

Konuşmanın açılışı ve kapanışı ile dinleyiciler üzerinde nasıl iz bırakılabileceğine ilişkin bilgiler veren Üngör, beden dili ve ses tonunun dinleyiciler üzerindeki etkisini örnek ve uygulamalar ile öğrencilerle paylaştı.

Etkili konuşma seminerinin ardından belirlenen program çerçevesinde ve gruplar halinde atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Atölyelerde her öğrenci belirlediği konu ile ilgili olarak beşer dakikalık sunum yapıyor. Öğrenciler, eğitimden birebir aldıkları geri bildirim ile güçlü ve gelişime açık yönleriyle ilgili farkındalık kazanıyor.