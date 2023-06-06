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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı

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DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı sonuçları açıklandı. 4 Haziran 2023 Pazar günü, 10:30 – 13:00 saatleri arasında, DAÜ Kampüsü, Lefkoşa Türk Lisesi ve İstanbul Maltepe Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilen sınava 1,618 öğrenci adayı katıldı. 
   
Serhat Bilgin                                                                
Puan Türü Birincileri Belli Oldu
Sonuçlara göre; Matematik – Fen Bilimleri (MF) Puan Türü’nde birinciliği Türk Maarif Koleji mezunu Serhat Bilgin elde ederek DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne yerleşti.
 

Demirhan Fahrioğlu
Türkçe – Matematik (TM) ve Türkçe – Sosyal Bilimler (TS) Puan Türü’nde birinciliği Türk Maarif Koleji mezunu Demirhan Fahrioğlu elde ederek, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi Bölümü’ne yerleşti.
 
Onat Kıraç

İngilizce Dil Puan Türü’nde ise Bülent Ecevit Anadolu Lisesi mezunu birinciliği elde ederek DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleşmiş oldu.  
 
Kayıtlar Başladı
DAÜ Giriş ve Burs Sınavı sonucunda DAÜ’de eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden şahsen veya https://kayit.emu.edu.tr adresinden çevrim içi olarak kayıtlarını yapabilecekler

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Etiketler; #DAÜ
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