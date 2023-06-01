DAÜ Dünya Üniversiteler Etki Sıralaması’nda Kıbrıs’ın en iyi üniversitesi oldu. Türkiye genelinde 3’üncü dünyada ise 201-300 bandında

ünyanın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere’de yayınlanan Times Higher Education (THE), 1 Haziran 2023 Perşembe günü, saat 13:30’da, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na göre üniversitelerin etki sıralamasını açıkladı. Sonuçlara göre DAÜ 77,1 puanla 201-300 bandında yer aldı. Ayrıca DAÜ, toplam 17 adet olan Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları maddelerinin tamamından değerlendirilmeye layık görüldü.



Ada Genelinde 1’inci, Türkiye’de 3’üncü

Dünya genelinde 1,591 üniversitenin girdiği listede dünya birincisi Avustralya’dan Western Sydney University oldu. Listeye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 5 üniversite girerken DAÜ, bu üniversiteler arasında en üst bantta yer alarak birinciliği elde etti. Öte yandan Kıbrıs adası genelinde de 8 üniversitenin yer aldığı listede DAÜ 1’inci bandı Frederick University ile paylaşarak ada genelinde 1’inci sırada yer alma başarısını gösterdi.



Listeye giren Türkiye üniversiteleri arasında İTÜ dünyada 58’inci sırada yer alarak birinci olurken, Abdullah Gül Üniversitesi ile ODTÜ 101-200 bandında yer alarak ikinci; DAÜ, Hacettepe Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ise 201-300 bandında yer alarak üçüncü sırayı elde etti. Listeye Türkiye’den toplamda 84 üniversite girdi.



Yoksullukla Mücadelede Ada Genelinde 1’inci, Dünyada 95’inci Sırada

DAÜ’nün en yüksek puan aldığı hedefler; “Yoksullukla Mücadele”, “Kaliteli Eğitim” ve “Eşitsizliklerin Azaltılması” alanlarında gerçekleşti. Bu yıl en başarılı hedef geçtiğimiz yıl olduğu gibi “Yoksullukla Mücadele” alanında elde edildi. DAÜ’nün bu konuda ihtiyaç sahibi öğrencilerine sunduğu destek, üniversitenin yoksullukla mücadele ile ilgili oluşturmuş olduğu programlar, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 1’inci Maddesi olan “Yoksullukla Mücadele” üzerine yapılan çalışmalar rol oynadı. DAÜ’yü sıralamada yer almaya hak kazanan 876 üniversite arasında 68,8 puan ile 95’inci sıraya taşıdı. Bu alanda listede KKTC’den 3 üniversite yer alırken, Güney Kıbrıs’tan hiçbir üniversite listeye giremedi. Türkiye genelinde ise 46 üniversitenin yer aldığı listede DAÜ; hem KKTC’de, hem de Kıbrıs adası genelinde 1’inci sırayı elde ederken, Türkiye’de 3’inci sırada yer aldı.



DAÜ Kaliteli Eğitimde Dünyada Yine Ön Planda

DAÜ, Kaliteli Eğitim alanında ise dünya genelinde sıralamaya alınan 1,304 üniversite arasında 101-200 bandında yer aldı. DAÜ’nün bu başarıyı elde etmesinde; öğrencileri yaşam boyu öğrenmeye teşvik etme, DAÜ mezunlarının eğitim verme yetkinliğine sahip olma oranı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 4’üncü Maddesi olan Kaliteli Eğitim üzerine yapılan çalışmalar, önemli rol oynadı.



DAÜ, KKTC’den yalnızca iki üniversitenin girme başarısı gösterdiği “Eşitsizliklerin Azaltılması” konusunda yaptığı çalışmalarla KKTC, Kıbrıs adası ve Türkiye üniversiteleri genelinde 1’inci bantta yer aldı.



Söz konusu liste, dünya genelindeki üniversiteleri BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri faaliyetlere göre sıralıyor. BM, 2030 yılına kadar dünya için sürdürülebilir kalkınmaya yönelik 17 amaç belirledi.



