DAÜ depremzede öğrenciler için yeni kararlar aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden ve ikamet adresi KKTC’de olan vatandaşların birinci derece yakınlarının zaman sınırı olmaksızın, DAÜ’de alacakları pedagojik formasyon, ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimleri süresince tam burslu sayılacağını duyurdu.

DAÜ, ayrıca Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde, OHAL bölgesi ilan edilen il veya illerde ve Suriye’de ikamet eden öğrencilerin talep etmeleri halinde, başvuru tarihi dikkate alınmaksızın 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar dönemi için fon dahil, herhangi bir ücret ödemeden izinli sayılabilmelerine olanak tanıyacak.

DAÜ tarafından yapılan açıklamaya göre,deprem felaketi nedeniyle OHAL bölgesi ilan edilen il veya illerde ve Suriye’de ikamet eden öğrencilerin, 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar dönemi için ilk etapta geriye dönük mali mükellefiyetleri ve 2022 – 2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi harcı dikkate alınmaksızın, 14 Nisan 2023 tarihine kadar herhangi bir ödeme yapmaksızın kayıt hakkı verilebilmesi için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

Bu kararlardan yararlanmak isteyen öğrencilerin portallarında yer alan linkler üzerinden başvuru yapabileceği, işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.