DAÜ'de 'Vefa Gecesi' düzenlendi

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu'nda görev almış başkan ve üyeler için vefa töreni düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu, DAÜ’nün 1986 yılında Cumhuriyet Meclisi tarafından kabul edilen yasayla Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden devlet üniversitesine dönüştürülmesinden bugüne DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev almış başkan ve üyeler için vefa töreni düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, tören dün saat 18.00’de DAÜ Deniz Tesisleri’nde yer aldı.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bazı milletvekilleri, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri ve rektör yardımcıları ile DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev yapmış başkan, üye ve personel katıldı.

-Aker

1986-1987 yıllarında DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun ilk başkanı olarak görev alan Ahmet Aker, konuşmasında DAÜ’nün kuruluşundan itibaren geçmiş olduğu aşamaları yakından takip ettiğini belirtti.

DAÜ’yü milli bir kuruluş olarak planladıklarını, üniversitenin Doğu Akdeniz’in yıldızı olarak bugünlere büyük bir başarıyla geldiğini ifade eden Aker, DAÜ’nün öğrenci sayısının tahmin ettiklerinden fazla arttığını kaydetti.

-Hocanın

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, DAÜ’nün kuruluşundan bu yana geldiği noktanın göz doldurucu olduğunu belirterek, üniversitenin elde ettiği uluslararası başarılar, altyapısı ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

-Özcenk

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de, DAÜ’nün KKTC’nin incisi, yükseköğretimin lokomotifi ve Gazimağusa kentinin göz bebeği olduğunu belirterek, vefa gecesini DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda çok önemli hizmet vermiş arkadaşlarını onurlandırmak üzere düzenlediklerini aktardı.

DAÜ’nün 43 senedir ülke sınırlarının dışına taşarak, kalitesiyle uluslararası arenada kendini dünyaya kabul ettirdiğini belirten Özcenk, kurumun uluslararası bir eğitim yuvası haline geldiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nda görev yapmış başkanlara plaket, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk tarafından ise teşekkür belgeleri takdim edildi.

Başkan Özcenk’e ise plaketi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından takdim edilirken, teşekkür belgesi ise eski başkanlardan Özkan Korun tarafından verildi.

Törende babası Prof. Dr. İbrahim Hakkı Atun adına plaket ve teşekkür belgesini alan Prof. Dr. Ata Atun, babasının DAÜ’nün kuruluş yıllarıyla ilgili anılarını anlattı.

Aynı zamanda DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın babası Yusuf Ziya Hocanın da plaket ve teşekkür belgesi alan üyeler arasında yer aldı.

