DAÜ'de özel Eğitim Semineri verildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine yönelik “Disleksi: Erken Dönem Belirtileri ve Müdahaleler” ile “Engelli Hareketine Bakış” başlıklı iki çevrim içi seminer düzenledi.

Disleksinin tanımı, bilişsel ve dilsel faktörlerle ilişkisi, erken dönem belirtileri, alınacak önlemler ve müdahaleleri kapsayan ilk semineri DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Baydık; Engelli Hareketine Bakış başlıklı ikinci semineri ise Engelli Hakları Aktivisti ve Araştırmacı Uzm. İdil Seda Ak verdi.