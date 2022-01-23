banner762
Demirhan, Erman’la siftah yaptı
Demirhan, Erman’la siftah yaptı
53 0
“Biedermann İle Kundakçılar” oyunu tekrardan sahnede
“Biedermann İle Kundakçılar” oyunu tekrardan sahnede
12 0
 
Ekonomik karamsarlık büyüyor
Ekonomik karamsarlık büyüyor
27 0
Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini ‘yetersiz’ buluyor
Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini ‘yetersiz’ buluyor
5 0
Cinayete 32 yıl hapis
Cinayete 32 yıl hapis
74 0
“Pandemi geriliyor”
“Pandemi geriliyor”
130 0
“Bedelini ödetiriz”
“Bedelini ödetiriz”
35 0

DAÜ'de özel Eğitim Semineri verildi

banner714
DAÜ'de özel Eğitim Semineri verildi
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü öğrencilerine yönelik “Disleksi: Erken Dönem Belirtileri ve Müdahaleler” ile “Engelli Hareketine Bakış” başlıklı iki çevrim içi seminer düzenledi.
Disleksinin tanımı, bilişsel ve dilsel faktörlerle ilişkisi, erken dönem belirtileri, alınacak önlemler ve müdahaleleri kapsayan ilk semineri DAÜ Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Baydık; Engelli Hareketine Bakış başlıklı ikinci semineri ise Engelli Hakları Aktivisti ve Araştırmacı Uzm. İdil Seda Ak verdi. 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.