DAÜ'de “Meta Yetenekleri” ve “Mülakat Teknikleri” anlatıldı

İnsan Kaynakları Uzmanı Ayşe Onar DAÜ İşletme ve Ekonomi fakültesi öğrencilerine seminer verdi

İnsan Kaynakları Uzmanı Ayşe Onar DAÜ İşletme ve Ekonomi fakültesi öğrencilerine seminer verdi.



DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Kariyer Ofisi tarafından fakülte öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Gelecek İçin Yaşamsal Beceriler” konulu seminer, İnsan Kaynakları Uzmanı ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Danışma Kurulu Üyesi Ayşe Onar tarafından verildi.



Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim, tüm katılımcılara “hoş geldiniz” diyerek sözü Ayşe Onar’a bıraktı.



Onar, vermiş olduğu seminerde piyasadaki firmaların ihtiyaç duyduğu soft ve meta becerilerin yanı sıra, mülakat tekniklerinden bahsetti.



Onar, öğrencilere gelecekte iş başvurularında kullanabilecekleri yöntemlerle ilgili ipuçları da verdi.



Ağırlıklı olarak DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü, İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans ve Yüksek Lisans programı öğrencilerinden oluşan izleyiciler, seminer sonunda DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Tanova’nın moderatörlüğünde gerçekleşen soru cevap bölümünde, İnsan Kaynakları Uzmanı Ayşe Onar’a konuya ilişkin merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakaladı.

