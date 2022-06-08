DAÜ'de markaların sosyal medyadaki etkisi konuşuldu

DAÜ 10. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde seminer düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ-MİKA) tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Kariyer Günleri etkinliğinin 10’uncusu, DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ile devam etti. DAÜ İletişim Fakültesi Mor Salon’da gerçekleşen etkinliğe Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ezgi Akpınar konuk oldu.“Markaların Sosyal Medya İletişiminde Toplumun Ruh Durumunun Etkisi” başlıklı bir seminer veren Dr. Ezgi Akpınar, duygulardan bahsederek; duygularımızın zamanla ve gün içerisinde sosyal medyadaki ve hayatımızda yaşanan durumlarla hangi şekli aldığını anlattı ve sosyal medyanın duygular üstündeki etkilerinden bahsetti. Sosyal medyanın da duygularımızın merceği olduğunu ekleyen konuşmacı Ezgi Akpınar duyguların bulaşıcı olduğuna işaret etti. İnsanları yaşadıkları bölgelerde gerçekleşen terör, şehit veya büyük orman yangınları gibi olayların ani duygu değişimlerine yol açtığını belirten Dr. Akpınar, insanların nefretlerini, üzüntülerini ve sevinçlerini hangi kelimeler ile ifade ettiklerinin yanı sıra, bu duyguların ardından hangi duyguların gelebileceği adına bir AR-GE çalışması yaptığını belirtti. Dr. Akpınar, Türkiye’de insanların bu tarz olayları sosyal medya platformlarında en fazla 13 gün konuştuklarını açıkladı.Yaptıkları çalışmalarda pazarlamanın sadece tek başına var olabilecek bir bilim dalı olmadığını dile getiren Dr. Akpınar, bir işletmenin aksiyonlarına bakarken psikolojiden de yaralandığını söyledi. Sosyal medyada her duygu için ayrı bir kelime öbeğinin olduğunu dile getiren Dr. Akpınar, dinleyicilere sosyal medyanın farklı bir veri tabanı olduğunu anlattı. Sosyal medyayı markalar açısından da değerlendiren Dr. Akpınar, markaların paylaşımlarını sürekli değişen dünya gündemine göre yapmaları gerektiğine dikkat çekti. Tepki toplayan paylaşımlarının markalara uzun vadeli zararları olabileceğinden bahseden Dr. Akpınar, böyle basit hatalardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Seminer sonrasında Dr. Akpınar’a DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Anıl Kemal Kaya ile Bölüm Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Türksoy tarafından plaket takdim edildi.