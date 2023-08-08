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DAÜ'de astronomi atölyesi düzenlendi

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DAÜ'de astronomi atölyesi düzenlendi
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile New Horizon İnisiyatifi, astronomi yaz atölyesinin ikincisini düzenledi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen astronomi atölyesi kapsamında DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi sunum ve DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gözlemler gerçekleştirildi. 

Atölyede, gece DAÜ Deniz Tesisleri’nde teleskopla gökyüzü gözlemlendi.
 
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