DAÜ CWTS Leiden Ranking 2023 listesinde

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) CWTS Leiden Ranking 2023 yılı listesinde yer aldı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, CWTS Leiden Ranking alan sıralamasına göre DAÜ Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler (Social Sciences & Humanities) alanında Kıbrıs genelinde ve Türkiye’de listeye giren üniversiteler arasında 1’inci oldu.

Öte yandan DAÜ Matematik ve Bilgisayar Bilimi (Mathematics & Computer Science) ile Fizik Bilimleri ve Mühendislik (Physical Sciences & Engineering) alanlarında KKTC’de birinci, ada genelinde ise 2’nci sırada yer aldı.

