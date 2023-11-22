banner913
banner932
Yapay zekanın merkezini sarsan kriz çözüldü mü?
Yapay zekanın merkezini sarsan kriz çözüldü mü?
14 0
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin internet sitesi devrede
12 0
 
Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
Türkiye ve KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 100 kişi Mısır'a ulaştı
12 0
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
İtalya, Çekya ve Slovenya da finallerde
13 0
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
Soner Olgun, Letafet'i yine salladı
27 0
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
Faylarımız sürekli artacak, hiçbir zaman azalmayacak
44 0
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
İskele’ye deniz üssü kuruluyor
53 0
banner964
banner985

Burs Başvuru Sistemi, 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tekrar açılacak

banner989

banner974
Burs Başvuru Sistemi, 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında tekrar açılacak
banner971
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi, Burs Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi’nin (YÖBİS) tekrar açılacağını duyurdu.
Çelebi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yükseköğrenim Burs Müracaatları hakkında açıklama yaptı.
Burs Tüzüğü’nde yapılan değişiklikler nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi’nin tekrar açılacağını belirten Çelebi, değişiklikler sonucu burs hakkı kazanan öğrencilerin başvuru yapması gerektiğini kaydetti.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.