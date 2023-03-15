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ARUCAD’da ‘İç Mekan Tasarımı’ Ön Lisans Programı açıldı

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) 2 yıllık ön lisans programı İç Mekan Tasarımı Bölümü eğitime başlıyor. Adaylar, 2023-2024 Akademik Yılında İç Mekan Tasarımı Bölümünde eğitim almak için başvuruda bulunabilecek

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ARUCAD’da ‘İç Mekan Tasarımı’ Ön Lisans Programı açıldı
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Kuzey Kıbrıs’ta mobilya sektöründeki istihdamı arttırmak amacıyla Mobilya Sanayicileri Derneği (MSD ) ile işbirliği halinde açılan ön lisans programı olan İç Mekan Tasarımı Bölümünde eğitim almak isteyen adaylar, 2023-2024 Akademik Yılında eğitime başlayabilecek. Ekim 2022 yılında ARUCAD ile MSD arasında imzalanan protokole göre İç Mekan Tasarımı Bölümünde eğitim alan öğrencilere özel belirlenen kriter ve kontenjanlar kapsamında eğitim-öğretim bursu sağlanması ve bölüm mezunlarına MSD’ye bağlı iş yerlerinde iş garantisi verilmesi planlanmıştır. Bölüm öğrencileri ayrıca, MSD’ye üye olan kuruluşlarda, müfredatta yer alan stajlarını yapabilecekler.   
 
Sanat ve teknolojiyi teknik çizimler ile bütünleştiren İç Mekan Tasarımı Bölümünde eğitim alacak öğrencilerin, tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına özgün tasarımlarla cevap verebilen, malzemeyi tanıyan ve tasarımın temel ilkelerini öğrenmiş elemanlar olarak yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
 
ARUCAD İç Mekan Tasarımı Bölümü, 2023-2024 Akademik Yılında eğitime başlamak üzere öğrenci kabulüne başladı.      
 
 

Etiketler; #ARUCAD #Arkın
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