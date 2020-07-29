Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım, iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörlüğüne Prof. Dr. Asım Vehbi atandı.Konuyla ilgili açıklama yapan ARUCAD Mütevelli Heyeti ve AREKAV VYK Başkanı Dr. Sinan Arkın “Mütevelli Heyeti ve Vakıf Yönetim Kurulu olarak Prof. Dr. Asım Vehbi’yi ARUCAD Rektörlüğüne atama kararı aldık. Kararımızın Üniversitemiz adına hayırlı olmasını diler, 25 yıldır yükseköğrenim alanında akademik ve üst düzey pozisyonlarda görev alan Asım Vehbi’ye yeni görevinde de başarılarının devamını dileriz” dedi.Açıklamasına devam eden Dr. Sinan Arkın “ARUCAD, Mart ayında vakıflaşma sürecini tamamlamasının ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alarak tüm bölümlerine YÖK Denkliği almıştır. 2020-2021 Akademik Yılında Kuzey Kıbrıs’taki yeni üniversiteler arasındaYÖK Denkliği alan üniversite olan ARUCAD’a Yükseköğrenim Kurulu tarafından TC uyruklu öğrenciler için toplamda 315 kontenjan hakkı verilmiştir” ifadelerini kullandı.ARUCAD’ın Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim olmak üzere 9 Bölümü bulunmaktadır.Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Asım Vehbi, lisans eğitimini ABD’de İşletme Yönetimi üzerine Northern Michigan Üniversitesi’nde yapmış, 1996 yılında Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisansını ve 2012’de İşletme Yönetimi alanında doktorasını tamamlamıştır.1995-1996 yılları arasında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım Müdürü olarak KKTC’de Yükseköğretim Alanı’ndaki kariyerine başlamış, 1996-2004 yılları arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde Kurucu Genel Sekreter, 2004-2018 yılları arasında ise Girne Amerikan Üniversitesi’nde Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı, CEO, Yöneticiler Kurulu Başkan Vekili ve son olarak da 2018-2019 yılları arasında, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.2006-2008 yılları arasında KKTC Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev yapan Prof. Dr. Asım Vehbi geliştirdiği projelerle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamış ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasının öncülüğünü yapmıştır.1995 yılından bugüne kadar ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan yayınları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen birçok projede, proje liderliği yapmış, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelerde organizasyon komitesi başkanlığı, onursal başkanlık, organizasyon komitesi üyeliği ve koordinatör olarak da görev almıştır. Prof. Dr. Vehbi, akademik kariyeri boyunca uluslararası arenada söz sahibi olan EFMD, Eduniversal, ECBE, IACBE gibi akreditasyon kurumları ve onlarca üniversite tarafından düzenlenen yüzlerce atölye, konferans ve panele katılmıştır. 1996 yılından bu yana strateji, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve pazarlama alanlarında çeşitli üniversitelerde ders vermiştir.2015 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nde 2017-2019 yılları arasında Dönemsel Başkanlık ve Genel Koordinatörlük yapmış olan Prof. Dr. Vehbi ayrıca Lefkoşa İnisiyatifi Kurucu Başkanlığı, Girne Araştırma Enstitüsü Başkanı, Türkiye Avrupa Birliği Vakfı, Türk Ticaret Odası, Genç İş Adamları Derneği, Türk Amerikan Kültür Derneği ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü gibi sivil toplum örgütlerinde genel başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini de üstlenmiştir.20 Temmuz Fen Lisesi’nde Kimya Öğretmeni Müeser Vehbi ile evli ve 2 çocuk babasıdır.