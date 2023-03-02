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ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı

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ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi, 28 Şubat Salı akşamı Atölyeler Binasında sanatseverlerle buluştu.     
ARUCAD’den yapılan açıklamaya göre sergi, resim, heykel, cam, seramik, fotoğraf, grafik tasarım, mimarlık, endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve çevre tasarımı dâhil, Üniversite’nin tüm alanlarından öğrencilerin güz dönemi boyunca katıldıkları derslerde tasarladıkları eserleri içeriyor.  

Öğrencilerin yaratıcılıklarını teşvik etmek ve dönem boyunca hazırlanan çalışmaların izleyici ile buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen sergide, farklı disiplinlerden birçok eser yer alıyor. Öğrenci sergileri, geleneksel olarak her dönem sonu düzenleniyor. 
Sergi, Girne Yeni Liman Çemberinde bulunan ARUCAD Atölyeler Binasında 08.30 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.   
 
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