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ARUCAD öğrencilerine, Manchester Metropolitan üniversitesi diploması fırsatı

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ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, iki üniversite arasındaki iş birliği anlaşması kapsamında, son lisans yılını MSoA’da geçirmek isteyen ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğrencileri, başarılı olmaları halinde hem ARUCAD hem de Manchester Metropolitan Üniversitesi diplomasına sahip olacak

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ARUCAD öğrencilerine, Manchester Metropolitan üniversitesi diploması fırsatı

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Plastik Sanatlar Bölümü öğrencilerine, Manchester Metropolitan Üniversitesi’ne (MMU) bağlı “Manchester School of Art (MSoA)” diplomasına sahip olma fırsatı veriliyor.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, iki üniversite arasındaki iş birliği anlaşması kapsamında, son lisans yılını MSoA’da geçirmek isteyen ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümü öğrencileri, başarılı olmaları halinde hem ARUCAD hem de Manchester Metropolitan Üniversitesi diplomasına sahip olacak.

Konuyla ilgili üniversitede yapılan çevrimiçi sunuma, ARUCAD Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci, bölüm öğrencileri ile konuya ilgi duyan diğer fakültelerden öğrenciler katıldı.

Sunumda, lisans eğitimlerinin son yıllarını MMU’nun İngiltere Kampüsünde geçirmek isteyen öğrenci adaylarına tanıtım yapıldı, sorular yanıtlandı. Manchester’da yaşam, öğrenciler için sanatsal ve sosyal aktiviteler ile şehrin öğrenciye sunduğu imkânların anlatıldığı sunumda, mezuniyet sonrası muhtemel iş fırsatlarına da işaret edildi.

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