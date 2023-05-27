ARUCAD, Azerbaycan’ın en eski üniversitesi ile işbirliğini ilerletiyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi arasında, değişim programları uygulaması da içeren ek işbirliği protokolü imzalandı

ARUCAD’dan yapılan açıklamada, işbirliği kapsamında, öğrenciler/akademisyenler arasında değişim programları uygulanacak, ortak araştırmalar yürütülecek ve öğrencilere çift diploma fırsatı sunulacak.

İki üniversite arasında 4 yıl önce de işbirliği protokolü imzalandığı bu protokolle işbirliğinin daha da ileri taşındığı ifade edildi.

Protokolde şunlar var: “Her iki üniversitenin Oyunculuk Bölümünde eğitim gören öğrenciler, Öğrenci Değişim Programı veya 3+1 Programına başvuruda bulunarak çift diploma imkanına sahip olabilecek. Akademik Personel Değişimini de kapsayan protokol ile her iki tarafın meslektaşları arasında bilgi ve deneyim alışverişini sağlamak amacıyla kongreler, konferanslar, sempozyumlar, seminerler ve çalıştaylar düzenlenebilecek. “Öğrenci Değişimi Programına” katılmak isteyen öğrenciler ise ev sahibi kurumda en az bir akademik yılı tamamlamasının ardından başvuruda bulunabilecek. “3+1 Programına” dahil olacak öğrenciler, üç akademik yılını ev sahibi üniversitede tamamladıktan sonra son yılını misafir üniversitede geçirerek başarılı olmaları halinde her iki üniversitenin de diplomasına sahip olabilecek”.

Protokolün imzası için Azerbaycan’a giden heyette ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sinan Arkın, Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ve Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç yer aldı. Protokole ARUCAD adına Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi, ADMIU adına Rektör Prof. Dr. Ceyran Mahmudova imza koydu.

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesenet Üniversitesi müzisyenler, aktörler, yönetmenler, sanatçılar, koreograflar, sanat ve kültür araştırmacıları ile öğretmenler yetiştirmek için 1923 yılında kurulmuş ülkenin en eski ve köklü üniversite.

Azerbaycan’da bulunan ARUCAD Heyeti protokolün imzalanmasının ardından, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve ekibine nezaket ziyaretinde bulundu.